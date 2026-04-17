Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

17.04.2026 | Kreis Stormarn | 16.04.2026 - Großhansdorf

Am Donnerstag (16.04.2026), zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr sei es in der Straße Papenwisch in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere des Hauses eingedrungen. Anschließend seien die Räumlichkeiten, trotz Anwesenheit der Bewohner, nach Wertgegenständen durchsucht worden. Zur Art und Höhe des Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nun nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Papenwisch in Großhansdorf wahrgenommen habe, melde sich telefonisch unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de.

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