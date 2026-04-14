Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher in Oststeinbek beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

14.04.2026 | Kreis Stormarn | 10.04. - 13.04.2026 - Oststeinbek

Einbrecher nutzten das vergangenen Wochenende, 10.04.2026, 21.30 Uhr - 12.04.2026, 13.00 Uhr und drangen über das Dach in einem Kiosk im Ostkreuzcenter in Oststeinbek, Willinghusener Weg ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Diebe auf das Dach des Centers, und öffneten es in geeigneter Weise, um so in den Innenraum des Kiosk zu gelangen. Sie hatten es auf Tabakwaren und Bargeld abgesehen. Zur genauen Höhe des entwendeten Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Des Weiteren kam es in der Straße Grünes Tal in Oststeinbek zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Während am Montag (13.04.2026), zwischen 09.30 Uhr und 14.50 Uhr, die Bewohner nicht zu Hause waren, drangen bislang Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein. Hier durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Genauere Angaben dazu können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen zu diesen Einbruchsdiebstählen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täter bei der Tatausführung beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

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