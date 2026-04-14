Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in eine Wohnung

Ratzeburg (ots)

14.04.2026 | Kreis Stormarn | 07.04.2026 - 13.04.2026 - Bad Oldesloe

Während der Abwesenheit der Bewohner drangen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Kurpark in Bad Oldesloe ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In der Zeit vom 07.04.2026, 14 Uhr bis zum 13.04.2026, 20.15 Uhr drangen die Einbrecher über die gewaltsam geöffnete Balkontür in die Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Auffällig in diesem Falle, dass die Unbekannten bei der Tatausführung Licht anschalteten und dieses brennen ließen.

Die Ermittler der Bad Oldesloer Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer verdächtige Personen während des Tatzeitraumes oder auch Beobachtungen im Bezug auf die Beleuchtung der Wohnung wahrgenommen habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de .

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