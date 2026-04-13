Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer fuhr das Unfallfahrzeug? - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

13.04.2026 | Kreis Stormarn | 12.04.2026 - Glinde

Gestern Abend (12.04.2026), gegen 22.20 Uhr , kam es im Oher Weg in Glinde zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Opel Zafira den Oher Weg aus Reinbek kommend in Fahrtrichtung Glinder Markt. Im Verlauf seiner Fahrstrecke habe der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw verloren, sei dann über die Mittelinsel des Kreisverkehrs Oher Weg / Kaposvar Spange / Holstenkamp gefahren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei soll es zu einem Zusammenstoß mit einem parkenden BMW Gran Tourer gekommen sein. Durch die Wucht des Aufpralls sei der BMW mit drei weiteren Fahrzeugen (VW Transporter, Daimler Benz und Seat Ibiza) kollidiert.

Wer von den beiden Insassen des Opel Zafira das verunfallte Fahrzeug führte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Männer aus Hamburg, 20 und 21 Jahre alt, sollen nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken gestanden haben. Sie mussten sich deshalb einer Blutprobenentnahme stellen. Zudem wurde das Unfallfahrzeug sowie ihre Oberbekleidung sichergestellt, um den Fahrzeugführer im Nachgang ermitteln zu können. Der 21-jährige Hamburger mit afghanischer Staatsangehörigkeit verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-Jährige Deutsche blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro.

Die Beamten der Polizeistation Glinde suchen zudem nach Zeugen des Unfalls. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum möglichen Fahrzeugführer machen könne, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/7109030 zu melden.

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