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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auto überschlägt sich - Fahrer flüchtet

Ratzeburg (ots)

10.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.04.2026 - Möhnsen

Heute Vormittag, gegen 10.55 Uhr fuhr ein 34-jähriger Hamburger mit einem VW Golf auf der A24 von Berlin in Fahrtrichtung Hamburg. Er befuhr dabei den linken von zwei Fahrstreifen. Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor der VW-Fahrer, in Höhe der Ortschaft Möhnsen, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Erdwall und überschlug sich.

Der 34-Jährige stieg unvermittelt aus dem Pkw und flüchtete vom Unfallort. Er konnte nur wenig später von einer Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei zeigte der Hamburger körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Auch eine mögliche Beeinflussung seiner Fahrtüchtigkeit durch Alkoholkonsum konnte nicht ausgeschlossen werden.

So musste sich der Hamburger einer Blutprobenentnahme stellen und begab sich anschließend in ärztliche Obhut, da er sich bei den Unfall leicht verletzte.

Weiterführende Ermittlungen ergaben zudem, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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