Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch durch Dacheinstieg in Einkaufsmarkt

Ratzeburg (ots)

10.04.2026 | Kreis Stormarn | 10.04.2026 - Trittau

Heute Morgen, in der Zeit von 03.20 Uhr bis 03.40 Uhr ist es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Hamburger Straße in Trittau gekommen, bei dem die unbekannten Täter über das Dach eingestiegen sind.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher auf das Dach des Markes, und öffneten es in geeigneter Weise, um so in den Innenraum des Marktes zu gelangen. Dort entwendeten sie eine bisher unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und verließen den Einkaufsmarkt unentdeckt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsdiebstahl übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täter bei der Tatausführung beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

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