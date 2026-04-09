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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Ratzeburg (ots)

09.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 08.04.2026 - Mölln

Möllner Polizeibeamte haben gestern Nachmittag (08.04.2026), gegen 15.25 Uhr, in der Hauptstraße in Mölln einen 61-Jährigen Fahrraddieb auf frischer Tat vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm der 61-jährige Möllner gegen 15.15 Uhr in der Straße Bauhof, vor einer Bäckereifiliale, ein abgestelltes und nicht gesichertes Carbon Rennrad an sich und entfernte sich. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige schiebender Weise mit dem Rad in der Hauptstraße angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch bereits einige der zusätzlich angebrachten Anbauteile des Fahrrades schon in dem mitgeführten Rücksack des Möllners.

Das Rennrad sowie die Anbauteile konnten noch vor Ort an die rechtmäßige Besitzerin aus dem Trittauer Raum ausgehändigt werden.

Der Möllner wird sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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