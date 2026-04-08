Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Autodiebe entwenden KIA Sorento

Ratzeburg (ots)

08.04.2026 | Kreis Stormarn | 08.04.2026 - Brunsbek

In Brunsbek stahlen derzeit Unbekannte heute früh, gegen 01.30 Uhr, einen Kia Sorento, an dem Oldesloer Kennzeichen (OD-) angebracht sind.

Der schwarze SUV parkte zuvor in einer Grundstückseinfahrt im Reinbeker Weg. Unbemerkt näherten sich Diebe dem Fahrzeug und öffneten es auf unbekannte Art und Weise. Anschließend starteten sie das Fahrzeug und fuhren mit ihrer Beute im Wert von 45.000 Euro davon. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Ratzeburg geführt. Hinweise von möglichen Zeugen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind, werden unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per E-Mail unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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