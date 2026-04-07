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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer auf der A1 gestürzt - Unfallzeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

07.04.2026 | Kreis Stormarn | 04.04.2026 - Barsbüttel / A1

Bereits am vergangenen Samstag (04.04.2026), gegen 17.50 Uhr, kam es auf der A 1 bei Barsbüttel, in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall. Dabei stürzte ein Kradfahrer und verletzte sich schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Kradfahrer die A 1 von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Er befuhr mit seiner Kawasaki zunächst den linken von drei Fahrstreifen und überholte dann über den mittleren Fahrstreifen einen vor ihm fahrenden Pkw. Als der Hamburger dann über den linken Fahrstreifen seine Fahrt fortsetzten wollte, sei ein Pkw unvermittelt vor ihm vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Um einen Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem ausscherenden Pkw zu verhindern, bremste der Kradfahrer stark ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 29-Jährige blieb schwerverletzt auf dem Grünstreifen im Bereich der Mittelschutzplanke liegen.

Der zuvor auf den linken Fahrstreifen gewechselte Pkw setzte seine Fahrt unterdessen in Richtung Lübeck unvermittelt fort.

Die ermittelnde Autobahnpolizei in Bad Oldesloe sucht nun nach dem unfallbeteiligten Fahrzeug sowie nach Unfallzeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04531/17060 oder per Email unter BadOldesloe.PABR@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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