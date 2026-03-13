POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg
Homburg (ots)
Am Freitag, dem 06.03.2026, zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mannlichstraße in Homburg. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit einem silbernen Mercedes. Dieser war zum Tatzeitpunkt unweit des Eingangs des Edeka geparkt. An dem geparkten Fahrzeug entstand hierbei ein Streifschaden im linken Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unberechtigt von der Unfallstelle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell