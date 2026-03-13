Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, dem 06.03.2026, zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mannlichstraße in Homburg. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit einem silbernen Mercedes. Dieser war zum Tatzeitpunkt unweit des Eingangs des Edeka geparkt. An dem geparkten Fahrzeug entstand hierbei ein Streifschaden im linken Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unberechtigt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell