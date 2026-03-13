Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, dem 12.03.2026, ereignete sich zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Universitätsklinikums in Homburg (Cappelallee / Warburgring). Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten grauen VW T-CROSS mit Homburger Kreiskennzeichen. An dem geparkten Pkw entstand hierbei ein Streifschaden am vorderen rechten Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unberechtigt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

