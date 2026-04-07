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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Quadfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

07.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.04.2026 - Witzeeze

Am Sonntagmorgen (05.04.2026) kam es in der Straße Am Krähenholz in Witzeeze zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad. Dessen Fahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 01.00 Uhr eine 51-jährige Witzeezerin mit einem Quad auf der Straße Am Krähenholz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Quad, überschlug sich und kam unter dem Fahrzeug zum Liegen. Die 51-Jährige zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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