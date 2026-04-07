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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher schlugen über die Osterfeiertage zu

Ratzeburg (ots)

07.04.2026 | Kreis Stormarn | 02.04.-05.04. 2026 - Ammersbek / Ahrensburg

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Ammersbek und Ahrensburg über die zurückliegenden Feiertage beschäftigen die Kriminalpolizei.

Im Zeitraum vom 02.04.2026, 06.30 Uhr bis zum 03.04.2026, 06.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in den Wintergarten eines Einfamilienhauses in der Straße Am Schüberg in Ammersbek ein. Sie öffneten dazu gewaltsam ein Fenster. Ihr Vorhaben von dort weiter in das Einfamilienhaus einzudringen, scheiterte trotz der Versuche ein weiteres Fenster und die Haustür gewaltsam zu öffnen. Stehlgut erlangten sie hier nicht.

In der Straße Jungborn in Ahrensburg nutzten die Einbrecher die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und drangen am 05.04.2026, zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr, in das Einfamilienhaus ein. Die unbekannten Täter wirkten gewaltsam auf die Haustür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Zur Art und Höhe möglichen Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittler der Ahrensburger Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben könne, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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