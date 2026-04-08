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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kutsche verunglückt - zwei Verletzte

Ratzeburg (ots)

08.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.04.2026 - Börnsen

Gestern Abend, gegen 17.00 Uhr, sind bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche in Börnsen zwei Frauen verletzt worden, eine davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die einspännige Kutsche von einer 61-jährigen Frau gelenkt. Sie war zusammen mit einer 49-jährigen Beifahrerin auf dem Grenzweg aus Richtung der B 207 kommend in Fahrtrichtung Pusutredder unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Vorderreifen auf der Beifahrerseite gebrochen, so dass das bespannte Fuhrwerk ins Schlingern und von der Straße nach links in den Graben geriet. Dabei wurde die beiden Frauen aus der Kutsche herausgeschleudert.

Das Zugpferd ging anschließend durch und zog die Kutsche zunächst unkontrolliert hinter sich her, ehe sie abriss. Das Pferd kehrte dann eigenständig zum Ausgangsstall zurück.

Die 61-jährige Kutscherin verletzte sich schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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