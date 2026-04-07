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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Brände beschäftigen die Ermittler - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

07.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.04.2026 - Mölln

Bereits am 05.04.2026 kam es im Grambeker Weg in Mölln zu einem Brandgeschehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten gegen 00.10 Uhr mehrerer Bewohner einen Mehrfamilienhauses über Notruf einen Brand im Bereich eines Mülltonnenunterstandes. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort mit den Löscharbeiten, könnten aber das vollständige Abbrennen mehrerer Mülltonnen sowie des kompletten Unterstandes nicht mehr verhindern. Das Feuer griff zudem weiter auf einen in unmittelbarer Nähe abgestellten Honda Civic über und beschädigte diesen stark im Frontbereich und auf der Beifahrerseite.

Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Warum das Feuer ausbrach ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erst am Montagmorgen wurde durch den Hausmeister des unmittelbar am Brandort gelegenen Mehrfamilienhauses ein weiteres Brandgeschehen mitgeteilt. Demnach sei es auch am 05.04.2026, gegen 01.00 Uhr zu einem Brand einer im Treppenhaus stehenden Sitzbank gekommen. Diese sei bereits von den Bewohnern aus dem Haus gebracht worden. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Durch dieses Brandgeschehen wies der Abstellort der Bank im Treppenhaus schwarze Rußanhaftungen und leichte Beschädigungen an der Hauswand auf. Auch die Bank selbst ist nicht mehr nutzbar.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Samstag (04.04.2026) auf Montag (05.04.2026) Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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