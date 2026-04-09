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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeistreife stellt einen Graffitisprayer auf frischer Tat

Ratzeburg (ots)

09.04.2026 | Kreis Stormarn | 09.04.2026 - Oststeinbek

Heute Morgen gelang einer Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg die Festnahme einer Person in Oststeinbek, nachdem sie beim Besprühen eines abgestellten Lkw aufgefallen ist.

Gegen 01.10 Uhr fiel den Beamten während einer Streifenfahrt durch die Straße Meessen in Oststeinbek ein Jugendlicher auf, welche gerade dabei war ein Graffiti an einem Lkw zu sprayen. Als der Jugendliche die Beamten wahrnahm, ergriff er die Flucht, konnte aber unmittelbar durch die verfolgenden Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er zunächst Widerstand, so dass sich ein Beamter leichte Verletzungen zuzog.

Bei dem Tatverdächtigen handelt sich dabei um einen 17-jährigen deutschen Jugendlichen aus dem Kreis Stormarn. In seinem mitgeführten Rucksack entdeckten die Beamten mehrere Farbspraydosen und stellten diese zur Beweissicherung sicher.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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