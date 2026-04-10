Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall mit Pyrotechnik - 5-jähriger Junge schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

10.04.2026 | Kreis Stormarn | 09.04.2026 - Bad Oldesloe

Gestern Nachmittag (09.04.2026), gegen 14.30 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schanzenbarg in Bad Oldesloe zu einem Unfall mit Pyrotechnik.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 5-jähriger Junge einen nicht zugelassenen Böller in seinem Zimmer gezündet haben. Die anschließende Detonation verletzte den Jungen schwer an der Hand. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Ermittlungen werden geführt.

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