POL-RZ: Brand eines Waldstückes
Ratzeburg (ots)
10.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.04.2026 - Geesthacht
Gestern Nachmittag (09.04.2026), gegen 15.50 Uhr, kam es im Bereich der Weddinger Straße und der Biesdorfer Straße in Geesthacht zu einem Brand eines größeren Waldstückes. Ein Übergreifen auf Bebauungen konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehreinsatzkräfte verhindert werden. Dennoch wurde eine Außenfassade eines Gebäudes durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.
Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.
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