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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

Ratzeburg (ots)

10.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.04.2026 - Ratzeburg

Gestern Abend (09.04.2026), gegen 23.40 Uhr bewies eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Mölln den sprichwörtlichen "richtigen Riecher".

Ein Ford Fiesta wurde auf das Gelände einer Tankstelle im Lüneburger Damm in Ratzeburg gelenkt, als die Polizisten auf das Fahrzeug aufmerksam wurden. Erste Ermittlungen ergaben da bereits, dass am Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Schnell bestätigte sich anschließend der Verdacht, dass der Ford nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung verfüge.

Am Steuer des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte einen 41-jährigen Ukrainer fest. Im Gespräch ergaben sich Hinweise darauf, dass der Heider unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen vorläufigen Wert von 1,42 Promille.

Der 41-Jährige musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme stellen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sei.

Sichergestellt wurden aber die falschen Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel des Ford.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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