Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Einbruch in Großhansdorf gesucht

Ratzeburg (ots)

13.04.2026 | Kreis Stormarn | 10.-12.04.2026 - Großhansdorf

In den vergangenen Tagen soll es in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Während der Abwesenheit der Bewohner sollen wahrscheinlich am vergangenen Wochenende Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus in der Alten Landstraße in Großhansdorf eingedrungen sein. Nachdem diese die Räumlichkeiten durchwühlt haben sollen, verließen sie das Haus unerkannt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Ein Nachbar soll auf den möglichen Einbruch aufmerksam geworden sein und informierte daraufhin die Polizei. Diese leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende im Nahbereich Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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