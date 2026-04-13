Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schuppenbrand bei Schwarzenbek - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

13.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.04.2026 - Elmenhorst

Sonntagabend brannte in Elmenhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Holzschuppen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 12.04.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in Elmenhorst in der Straße Bundesstraße zum Ausbruch eines Feuers in einem Gartenschuppen. Die Feuerwehr übernahm umgehend die Löscharbeiten. Die Lösch- und Absperrmaßnahmen der Einsatzkräfte dauerten bis in die Nachtstunden an. Aktuell wird von einer Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, welche zur genannten Zeit eventuell Verdächtiges beobachtet haben, sich umgehend zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail über geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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