Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falschfahrer auf der A21

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

17.04.2026 | Kreis Stormarn | 16.04.2026 - A21

Gestern Abend soll ein Falschfahrer die A 21 befahren haben. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen stellte die Polizei das Fahrzeug nicht fest und sucht nun weitere Zeugen.

Am 16.04.2026 gegen 19:25 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da ein bislang unbekannter Autofahrer die A 21 auf der Richtungsfahrbahn Kiel zwischen dem Autobahnkreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe Süd in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren haben soll. Der mögliche Falschfahrer sei in Richtung Hamburg gefahren und habe die Autobahn im Kreuz Bargteheide verlassen. Von hier aus soll dieser nun auf der B404 in Richtung Schwarzenbek weitergefahren sein. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Pkw jedoch nicht mehr feststellen, sodass der tatverdächtige Fahrzeugführer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht identifiziert ist. Bei dem PKW soll es sich um ein kleineres Modell der Marke VW vermutlich in der Farbe blau oder grau gehandelt haben.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen für den Vorfall. Wer befand sich Donnerstagabend zur genannten Zeit auf dem Abschnitt der A21 und hat etwas beobachtet, was zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizei-Autobahnrevier in Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/17060 entgegen.

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