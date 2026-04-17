Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++ Erinnerung - Meldet Euch an !!! - Polizei Inside in Ratzeburg +++

Ratzeburg (ots)

17.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg 13.05.2026 - Ratzeburg

Am 13.05.2026 findet die Veranstaltung "Polizei Inside" beim Polizeirevier Ratzeburg statt. Es sind noch Plätze frei.

Wenn ihr Interesse an einer Ausbildung bei der Polizei habt, aber vorher gerne etwas mehr über den Beruf mit all seinen vielen Facetten erfahren möchtet, dann seid ihr bei unserer Veranstaltung beim Polizeirevier Ratzeburg, Seestraße 12-14 in 23909 Ratzeburg genau richtig.

In der Zeit von 16.30 Uhr und 19.30 Uhr werden Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg ihre Arbeit vorstellen. Es erwarten euch Vorführungen der Diensthundestaffel und der Einsatztrainer. Auch die Kriminalpolizei Ratzeburg wird Einblicke in ihre Arbeit geben. Natürlich werden wir auch auch einige unserer Fahrzeuge und Einsatzmittel dabeihaben und euch vorstellen.

Meldet Euch an, denn unsere Plätze sind begrenzt. https://www.schleswig-holstein.de/moin-polizei/DE/02events/polizei-inside/_documents/fachinhalte_polizei-inside/polizei_inside_ratzeburg

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