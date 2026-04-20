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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Raubstraftat gesucht

Ratzeburg (ots)

20.04.2026 | Kreis Stormarn | 18.04.2026 - Trittau

Nach dem möglichen Raub eines E-Scooters am Samstagabend (18.04.2026) auf dem Parkplatz Schützenplatz, in der Straße Zur Mühlau in Trittau sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen gegen 19.25 Uhr zwei Personen den 26-jährigen Geschädigten aus dem Kreis Stormarn auf dem Parkplatz körperlich attackiert haben. Im Anschluss sollen sie sich dann mit dem vom Geschädigten mitgeführten E-Scooter (aktuelles Versicherungskennzeichen) unerkannt entfernt haben. Eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Der Grönwohlder erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die Hinweise zu der möglichen Raubstraftat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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