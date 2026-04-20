Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Großhansdorf

Ratzeburg (ots)

20.04.2026 | Kreis Stormarn | 16./17.04.2026 - Großhansdorf

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Großhansdorf eingebrochen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum vom 16.04.2026 13:00 Uhr bis zum 17.04.2026 07:00 Uhr sollen Tatverdächtige während der Abwesenheit der Bewohnerin gewaltsam in ein Wohnhaus im Erlenring in Großhansdorf eingedrungen sein. Dort sollen diese die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Die möglichen Einbrecher flohen anschließend unerkannt. Der Stehlschaden ist aktuell noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die möglicherweise rund um den genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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