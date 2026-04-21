Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

21.04.2026 | Kreis Stormarn | 17.-20.04.2026 - Bad Oldesloe

Zwischen Freitag- und Montagabend soll es in Bad Oldesloe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum vom 17.04.2026 bis zum 20.04.2026, jeweils ca. 20:00 Uhr, sollen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Bickbüschen in Bad Oldesloe eingedrungen sein. Anschließend seien die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt worden. Die möglichen Einbrecher flohen anschließend unerkannt. Zur Höhe des entstandenen Sach- und Stehlgutschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/5010 sowie per Mail über badoldesloe.ki@polizei.landsh.de entgegen.

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