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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bilanz zur Blitzer-Woche: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße in beiden Landkreisen

Ratzeburg (ots)

20.04.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

In der vergangenen Woche fanden im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Aktion mit dem Schwerpunkt "SPEED" diverse Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg statt. Die Polizei stellte dabei zahlreiche Verstöße in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn fest.

Bei den Kontrollen in der letzten Woche konzentrierten sich die Beamten der Polizeidirektion Ratzeburg hauptsächlich auf Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte. So stellten die Einsatzkräfte kreisübergreifend insgesamt rund 1440 Geschwindigkeitsverstöße fest. Besonders in Erinnerung blieb den Beamten dabei ein 30-jähriger Hamburger. Dieser befuhr mit seinem PKW die A1 aus Richtung Lübeck kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Auf Höhe Barsbüttel soll er im 120er-Bereich mit knapp 200 km/h unterwegs gewesen sein. Zwei Polizisten vom Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe waren dem Hamburger mit ihrem Videowagen auf den Fersen und kontrollierten ihn schließlich an geeigneter Stelle. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, welches den Mann teuer zu stehen kommen könnte. Ihm drohen nun mögliche 3 Monate Fahrverbot, 2 Punkte sowie rund 1400EUR Bußgeld. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten die Beamten aber auch 40 andere Verstöße fest, darunter Missachtung einer roten Ampel, nicht angelegte Sicherheitsgurte, verbotswidrige Smartphonenutzung während der Fahrt, abgelaufene Hauptuntersuchungen, Befahren von Fußgängerzonen mit E-Scooter oder Fahrrad sowie einen nicht vorhandenen Haftpflichtversicherungsschutz.

Die Kontrollen veranschaulichten zum wiederholten Male den bedeutsamen Beitrag polizeilicher Verkehrsüberwachung zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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