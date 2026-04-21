Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Parfümerie

Ratzeburg (ots)

21.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.04.-20.04.2026 - Geesthacht

Über das vergangenen Wochenende sollen derzeit noch unbekannte Täter versucht haben, in eine Parfümerie in der Bergedorfer Straße in Geesthacht einzudringen.

Zwischen dem 18.04.2026, 17.00 Uhr und dem 20.04.2026, 10.55 Uhr sollen die Täter gewaltsam auf ein Fenster eingewirkt haben. Dies hielt jedoch Stand, so dass ein Eindringen in die Geschäftsräume nicht erfolgt sei.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de

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