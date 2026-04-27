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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260427.2 Hohenaspe: Hoher Schaden bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Hohenaspe (ots)

Am Samstagabend ist es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Die Flammen verursachten erheblichen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei rund 500.000 Euro liegen dürfte.

Gegen 19.40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße aus, nachdem eine Zeugin einen Wohnungsbrand in einem Vierparteienhaus gemeldet hatte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde die betroffene Wohnung vollständig zerstört, zudem entstanden Schäden an weiteren Teilen des Gebäudes.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei in Itzehoe.

Der Brandort ist aktuell beschlagnahmt.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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