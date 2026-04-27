Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260427.1 Brunsbüttel: Alkoholisierter Unfallfahrer flüchtet vom Unfallort

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein alkoholisierter Mann mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 5 alleinbeteiligt verunfallt. Anschließend entfernte er sich zunächst vom Unfallort. Eine intensive Suche nach ihm schloss sich an. Schließlich kehrte der Fahrer freiwillig zum Ort des Geschehens zurück.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 43-Jährige gegen 00.40 Uhr mit einem Passat auf der Bundesstraße 5 in Fahrtrichtung Marne unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr Marner Chaussee / Westerbehmhusener Straße kam der Dithmarscher vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten und im weiteren Verlauf mit einem Wegweiser sowie einem Verkehrszeichen.

Anschließend verließ der Unfallfahrer sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Intensive Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr, unter anderem unter Einsatz von Suchhunden und einer Drohne, führten zunächst nicht zum Auffinden des Mannes. Zu einem späteren Zeitpunkt erschien der Beschuldigte freiwillig am Unfallort.

Bei ihm wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Den Konsum von Alkohol über mehrere Stunden räumte er ein, bestritt jedoch, das Fahrzeug geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille, woraufhin sich der Fahrzeugführer einer Blutprobenentnahme unterziehen musste.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort mehrere Beweismittel sicher. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete zudem die Sicherstellung des Fahrzeugs zur Spurensuche an. Die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Beschuldigten behielten die Beamten ein.

Er wird sich nun unter anderem wegen der Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Der Mann wird sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. An dem Passat entstand Totalschaden. Die Bundesstraße 5 war für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Der 43-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen.

Merle Neufeld

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