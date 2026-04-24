Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260424.2 Itzehoe: Blutprobe nach Trunkenheitsfahrt

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als zwei Promille am Steuer saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Gegen 02.30 Uhr erregte ein Autofahrer die Aufmerksamkeit der Beamten, weil er in Schlangenlinien und teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Grunerstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs war. Die Einsatzkräfte entschlossen sich, das Fahrzeug und den Fahrer zu kontrollieren. Die Überprüfung erfolgte schließlich auf dem Hanseaten-Platz.

Aus dem Inneren des BMW nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Der 31-jährige Fahrer wirkte zudem in seiner Motorik sichtbar beeinträchtigt. Gegenüber den Einsatzkräften verneinte er zunächst den Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 2,13 Promille, sodass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.

Merle Neufeld

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