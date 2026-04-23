Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260423.2 Itzehoe: Veröffentlichung des Verkehrssicherheitsberichts 2025 für die Kreise Steinburg und Dithmarschen

Itzehoe (ots)

Die Veröffentlichung des Verkehrssicherheitsberichts der Polizeidirektion Itzehoe für die Kreise Steinburg und Dithmarschen erfolgt in diesem Jahr über das Internet.

Verkehrssicherheitsbericht 2025 für den Kreis Steinburg

Ab Dienstag, den 28. April 2026, 07:00 Uhr, sind die ausführlichen Zahlen über den Internetauftritt der Landespolizei Schleswig-Holstein unter https://www.t1p.de/PD-Itzehoe abrufbar.

Am Tag der Veröffentlichung steht der Leiter des Sachgebiets 1.3 der Polizeidirektion Itzehoe, Herr Polizeihauptkommissar Thomas Thode, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Fragen und telefonische O-Töne unter der Telefonnummer 04821 602 2010 (Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe) zur Verfügung.

Verkehrssicherheitsbericht 2025 für den Kreis Dithmarschen

Ab Donnerstag, den 30. April 2026, 07:00 Uhr, sind die ausführlichen Zahlen über den Internetauftritt der Landespolizei Schleswig-Holstein unter https://www.t1p.de/PD-Itzehoe abrufbar.

Am Tag der Veröffentlichung steht der Leiter des Sachgebiets 1.3 der Polizeidirektion Itzehoe, Herr Polizeihauptkommissar Thomas Thode, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Fragen und telefonische O-Töne unter der Telefonnummer 04821 602 2010 (Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe) zur Verfügung.

Björn Gustke

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