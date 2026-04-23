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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260423.1 Brunsbüttel: Betonteil auf der Hochbrücke - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag kam es am Nachmittag auf der Hochbrücke bei Brunsbüttel zu einem Verkehrsunfall. Ein auf die Fahrbahn gefallenes Betonteil beschädigte dabei ein Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel gegen 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 5 ein Betonteil von einem bislang unbekannten Fahrzeug, das aus Richtung Itzehoe in Richtung Marne fuhr. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Dabei entstand Sachschaden an seinem Fahrzeug.

Die Polizei Brunsbüttel ermittelt und sucht nach dem unfallverursachenden Fahrzeug. Zeugen, die beobachtet haben, von welchem Fahrzeug das Betonteil auf die Fahrbahn fiel oder die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852 60240 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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