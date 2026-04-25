Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260425.1 Halstenbek: Daniel M. vermisst: Polizei geht von Entführung aus (Folgemeldung zu 260424.1)

Halstenbek (ots)

Seit dem Abend des 15. April 2026 wird der 35-jährige Daniel M. aus dem Kreis Pinneberg vermisst. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei legen den Verdacht nahe, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch, den 15. April 2026, gegen 18:00 Uhr am Krupunder See in Halstenbek gesehen. In den Stunden vor seinem Verschwinden soll es zu Streitigkeiten mit einer Personengruppe gekommen sein. Die Polizei geht aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass Daniel M. möglicherweise gegen seinen Willen von einer oder mehreren anderen Personen mitgenommen wurde. Trotz intensiver Befragungen und umfangreicher Ermittlungen bleibt der Aufenthaltsort des Vermissten weiterhin unklar.

Daniel M. ist circa 180 cm groß und von normaler Statur. Er hat kurze dunkle Haare, einen Kinn- sowie Oberlippenbart und trägt mehrere Tätowierungen. Ein Foto des Vermissten ist in der Pressemitteilung 260424.1 beigefügt.

Die Kriminalpolizei bittet um dringende Mithilfe: Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Für Hinweise hat die Kriminalpolizei ein Hinweistelefon unter der Telefonnummer 04821 602 1112 geschaltet. Hinweise nehmen darüber hinaus der Polizeinotruf 110 und jede Polizeidienststelle entgegen.

Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Björn Gustke / Anna Rossol, Polizeidirektion Itzehoe

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