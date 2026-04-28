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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Fahrradfahrer stößt mit Pkw zusammen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 26.04.2026, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der Tulpenbaumallee in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Pkw-Fahrer die Tulpenbaumallee in Richtung Kirchhofener Straße, als ein Fahrradfahrer, der den Gehweg in der Tulpenbaumallee in Richtung Freiburger Straße befuhr, ins Straucheln geriet und vom Gehweg auf die Straße geriet. Der Fahrradfahrer kollidierte hierbei mit dem rechten Kotflügel des Pkw und kam zu Fall. Ob der Fahrradfahrer sich Verletzungen zuzog, ist unklar, da er nach kurzer Rücksprache mit dem Pkw-Fahrer aufstand und seine Fahrt in Richtung Freiburger Straße fortsetzte.

Nach Angaben des Pkw-Fahrers handelt es sich bei dem Fahrradfahrer um eine männliche Person, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,85 - 1,90 Meter groß mit einer kräftigen Statur. Er trug eine blaue Jacke, eine schwarze Radlerhose und einen schwarzen Helm. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein cognacfarbenes Mountainbike gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, welche Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tellefonnummer 07631/17880 zu melden.

pk/RM

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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