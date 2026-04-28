Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Größeres Auto verursacht Flurschaden und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.04.2026, bis Freitagmorgen, 24.04.2026, soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug von Unteribach in Richtung Ennersbach gefahren sein. Aufgrund der Spurenlage handelte es sich vermutlich um ein größeres Lieferfahrzeug. An der Einmündung in Richtung Wolpadingen soll das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen sein und einen Flurschaden verursacht haben. Das Fahrzeug kollidierte außerdem mit einem Baum, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Nach dem Unfall muss mindestens eine Seitenscheibe und der rechte Außenspiegel des Lieferwagens beschädigt worden sein. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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