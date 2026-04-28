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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Grießen: Buntmetalldiebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 24.04.2026, 16.00 Uhr bis Samstag, 25.04.2026, 08.00 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft etwa acht Meter Kupferkantenabdeckung vom Dach einer Lagerhalle in der Industriestraße in Klettgau-Grießen. Bereits eine Woche zuvor wurde bereits mehrere Meter Kupfer von der Dachumrandung entwendet. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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