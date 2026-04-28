PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrzeug mit Anhänger beschädigt geparktes Auto und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, kam es gegen 19.00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Rudolf-Graber-Straße in Bad Säckingen. Nach Zeugenaussage soll ein Fahrzeug mit Anhänger beim Rangieren einen geparkten Skoda Fabia beschädigt haben. Der Sachschaden erstreckt sich über die linke Fahrzeugseite und dürfte bei mindesten 1.500 Euro liegen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 15:06

    POL-FR: Häusern: Frontalkollision mit hohem Sachschaden ohne Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Montag, 27.04.2026, kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen einem Mercedes und einem VW auf der B500 zwischen Häusern und Schluchsee. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 40-jähirge Mercedesfahrerin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW ein 72 - Jährigen, welche in Richtung Schluchsee ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 15:05

    POL-FR: Klettgau-Grießen: Buntmetalldiebstahl - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Freitag, 24.04.2026, 16.00 Uhr bis Samstag, 25.04.2026, 08.00 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft etwa acht Meter Kupferkantenabdeckung vom Dach einer Lagerhalle in der Industriestraße in Klettgau-Grießen. Bereits eine Woche zuvor wurde bereits mehrere Meter Kupfer von der Dachumrandung entwendet. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 15:05

    POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 11:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Hauptstraße, an der Einmündung zur L 151 in Todtmoos, ein Motorradfahrer auf, welcher mehrfach lediglich auf dem Hinterrad herumfuhr und dabei beinahe die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Fußgänger befanden sich in unmittelbarer Nähe. Beim Erkennen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren