Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrzeug mit Anhänger beschädigt geparktes Auto und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, kam es gegen 19.00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Rudolf-Graber-Straße in Bad Säckingen. Nach Zeugenaussage soll ein Fahrzeug mit Anhänger beim Rangieren einen geparkten Skoda Fabia beschädigt haben. Der Sachschaden erstreckt sich über die linke Fahrzeugseite und dürfte bei mindesten 1.500 Euro liegen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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