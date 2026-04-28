Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Zwei mutmaßliche Drogenhändler in Haft

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 21.04.2026, meldete eine aufmerksame Zeugin gegen 23:45 Uhr über den Polizeinotruf drei verdächtige Personen in der Konradstraße im Freiburger Stadtteil Wiehre. Laut der Zeugin hätten die drei unbekannten Männer in auffälliger Art und Weise mit Taschenlampen und einem Elektrofahrrad hantiert.

Als die Polizeistreife eintraf, konnten die drei Männer in der Goethestraße in einem Auto angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Zuge dessen fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug mehrere verdächtige Päckchen auf. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei augenscheinlich um Betäubungsmittel.

Den drei Tatverdächtigen wurde daraufhin die vorläufige Festnahme erklärt. Dabei gelang es einem der Männer, zu Fuß von der Kontrollörtlichkeit zu flüchten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch weitere Polizeistreifen blieb erfolglos. Bei den beiden vorläufig Festgenommenen im Alter von 19 und 21 Jahren konnten bei der anschließend durchgeführten Durchsuchungen neben Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe auch Reizstoffpistolen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auch im Wagen der drei Männer wurden mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und ebenfalls beschlagnahmt.

Die von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragten Haftbefehle wurden antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden dringend Tatverdächtigen deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg zum dritten dringenden Tatverdächtigen dauern an.

Ob das eingangs beschriebene Elektrofahrrad, mit welchem die drei Männer durch die Zeugin beobachtet wurden, gestohlen wurde, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

ak

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