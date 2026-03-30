Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Grauer VW Polo (DA-EA 534) gestohlen

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Zwischen Montag (16.3.) und Samstag (21.3.) haben bislang unbekannte Kriminelle einen grauen VW Polo entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-EA 534" war in der Ostendstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.

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