POL-DA: Pfungstadt: Grauer VW Polo (DA-EA 534) gestohlen
Zeugen gesucht
Pfungstadt (ots)
Zwischen Montag (16.3.) und Samstag (21.3.) haben bislang unbekannte Kriminelle einen grauen VW Polo entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-EA 534" war in der Ostendstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.
Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.
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