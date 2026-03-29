POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Tankstelle
Darmstadt (ots)
Am frühen Sonntagmorgen (29.03.) wurde in eine Tankstelle in der Kasinostraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bis dato unbekannter Täter um 01.52 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum der Tankstelle und entwendete eine unbestimmte Anzahl an Tabakwaren. Eine Fahndung nach dem Täter, welcher sich bei dem Einbruch verletzt haben dürfte, verlief bisher ohne Erfolg. Zum Berichtszeitpunkt dauert die Spurensicherung an dem Tatort noch an.
Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)
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