Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Viernheim (ots)

Am Freitag (27.03.) gegen 20:15 Uhr überquerte ein Fußgänger am OEG Bahnhof, Berliner Ring 63, das Gleis 2. Infolge dessen musste die einfahrende Straßenbahn, Linie 5 mit Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal, eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch eine Mitfahrerin der Straßenbahn stürzte und sich verletzte. Der bisher unbekannte Fußgänger entfernte sich in Richtung Berliner Ring.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und zu dem gesuchten Fußgänger geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer: 06206 / 9440-0 zu melden.

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