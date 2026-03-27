Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Kaffee

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (25.3.) auf Kaffee abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Café am Luisenplatz. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum und entwendeten Packungen mit Kaffeebohnen sowie Tassen im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mitsamt ihrer Beute das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

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