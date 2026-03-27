PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Kaffee
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (25.3.) auf Kaffee abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Café am Luisenplatz. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum und entwendeten Packungen mit Kaffeebohnen sowie Tassen im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mitsamt ihrer Beute das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 14:50

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Frau unsittlich berührt / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Nach einem Übergriff auf eine 24-Jährige am Freitagmorgen (27.3.), ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Mann, gegen 9.30 Uhr, eine junge Frau im Bereich der Bornstraße unvermittelt festgehalten und unsittlich berührt haben. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle in unbekannte ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 12:08

    POL-DA: Weiterstadt: Angerempelt und Geld gestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Weiterstadt (ots) - Ein Krimineller nutzte den engen Körperkontakt zu einer 72-jährigen Frau, um ihr am Donnerstagnachmittag (26.3.) Geld zu entwenden. Die Frau war in einem Markt in der Straße "Am Dornbusch" einkaufen, als sie der bislang unbekannte Täter gegen 16 Uhr anrempelte. Hierbei entnahm er Bargeld aus der Umhängetasche und verließ in unbekannte Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren