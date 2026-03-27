POL-DA: Weiterstadt: Angerempelt und Geld gestohlen
Polizei sucht Zeugen
Weiterstadt (ots)
Ein Krimineller nutzte den engen Körperkontakt zu einer 72-jährigen Frau, um ihr am Donnerstagnachmittag (26.3.) Geld zu entwenden. Die Frau war in einem Markt in der Straße "Am Dornbusch" einkaufen, als sie der bislang unbekannte Täter gegen 16 Uhr anrempelte. Hierbei entnahm er Bargeld aus der Umhängetasche und verließ in unbekannte Richtung den Markt.
Zeugen, die etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen möglichst nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
Rückfragen bitte an:
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64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
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