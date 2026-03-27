PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Angerempelt und Geld gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Ein Krimineller nutzte den engen Körperkontakt zu einer 72-jährigen Frau, um ihr am Donnerstagnachmittag (26.3.) Geld zu entwenden. Die Frau war in einem Markt in der Straße "Am Dornbusch" einkaufen, als sie der bislang unbekannte Täter gegen 16 Uhr anrempelte. Hierbei entnahm er Bargeld aus der Umhängetasche und verließ in unbekannte Richtung den Markt.

Zeugen, die etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen möglichst nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 11:42

    POL-DA: Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse erbeutet

    Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Freitag (27.03.) schlugen Unbekannte "Am Sommerdamm" die Scheibe eines dort geparkten Audi ein. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Geldbörse samt Geld und persönlichen Dokumenten. Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen. ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 10:59

    POL-DA: Darmstadt: Musikbox aus Fahrzeug gestohlen / Vorläufige Festnahme eines 40-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Ins Visier eines Kriminellen geriet am Donnerstagmorgen (26.3.), gegen 8.30 Uhr, ein in der Schlossgartenstraße geparktes Auto. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte einen 40-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er sich an einem roten BMW zu schaffen machte und verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der zügig eingeleiteten Fahndung nahmen ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 10:26

    POL-DA: Bickenbach: Rund 100 Altreifen an Autobahnparkplatz entsorgt/Polizei sucht Zeugen

    Bickenbach (ots) - Unbekannte entsorgten in der Zeit zwischen Montag (23.03.) und Donnerstag (26.03.), am Parkplatz "Erlensee", an der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, illegal rund 100 Altreifen. Die Reifen wurden von den Tätern über die Leitplanke in das angrenzende Waldgebiet geworfen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt nun wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren