POL-DA: Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse erbeutet
Rüsselsheim (ots)
In der Nacht zum Freitag (27.03.) schlugen Unbekannte "Am Sommerdamm" die Scheibe eines dort geparkten Audi ein. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Geldbörse samt Geld und persönlichen Dokumenten.
Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.
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