Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim/Kelsterbach: Polizei kontrolliert Straßenverkehr/Zu schnell und nicht angeschnallt - Verstöße in Waffenverbotszone

Rüsselsheim/Raunheim/Kelsterbach (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen der Polizeistationen Rüsselsheim und Kelsterbach, der Stadtpolizei Kelsterbach sowie Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei am Mittwoch (25.03.), in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr, stoppten die Kontrolleure 60 Fahrzeuge und nahmen 71 Personen genauer unter die Lupe. Hierbei wurden 36 Geschwindigkeitsverstöße, acht Gurtverstöße und sieben Verstöße gegen ein auf der südlichen Ringstraße in Kelsterbach bestehendes LKW-Durchfahrtsverbot geahndet. Unrühmlicher Spitzenreiter in der Südlichen Ringstraße in Kelsterbach war ein 26-jähriger Autofahrer mit 80 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern. In der Kelsterbacher Straße in Raunheim war ein 26-jähriger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit 55 km/h statt der maximal zulässigen 30 km/h unterwegs. Dort wurden auch zwei Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis gestoppt. Zudem konnte bei einem der Fahrer eine unerlaubte Arbeitsaufnahme sowie ein Sozialleistungsbetrug festgestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bei abschließenden Kontrollmaßnahmen hinsichtlich des Waffen- und Messerverbotes in der Rüsselsheimer Innenstadt wurden insgesamt 12 Personen überprüft. Zwei davon hatten eine Schreckschusswaffe bzw. Messer dabei. Beide Männer führten zudem Kleinstmengen Haschisch mit sich. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmte die Gegenstände. Zwei der Kontrollierten wurden von Staatsanwaltschaften aufgrund laufender Verfahren gesucht. Nachdem ihre aktuelle Anschriften feststanden, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

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