POL-DA: Darmstadt: Mehrere Fahrzeuge in Tiefgarage aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Kriminelle hatten es zwischen Mittwochmorgen (25.3.) und Donnerstagnachmittag (26.3.) auf vier in einer Tiefgarage am Karolinenplatz abgestellte Fahrzeuge abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Unbekannten Scheiben und Türen der Autos auf und durchsuchten diese anschließend. Aus einem der Fahrzeuge wurde ein 3D-Drucker entwendet. Insgesamt belaufen sich die Schäden nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro.
Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die auffällige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden.
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