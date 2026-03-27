Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Musikbox aus Fahrzeug gestohlen

Vorläufige Festnahme eines 40-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ins Visier eines Kriminellen geriet am Donnerstagmorgen (26.3.), gegen 8.30 Uhr, ein in der Schlossgartenstraße geparktes Auto. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte einen 40-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er sich an einem roten BMW zu schaffen machte und verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der zügig eingeleiteten Fahndung nahmen Gesetzeshüter des 1. Polizeireviers wenig später im Bereich des Herrngartens den 40-Jährigen vorläufig fest. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die mitgeführte Musikbox des Verdächtigen zuvor aus dem roten Wagen stammte. Nun muss er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Aufgrund des Geschehens warnen die Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit. Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

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