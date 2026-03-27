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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Rund 100 Altreifen an Autobahnparkplatz entsorgt/Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

Unbekannte entsorgten in der Zeit zwischen Montag (23.03.) und Donnerstag (26.03.), am Parkplatz "Erlensee", an der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, illegal rund 100 Altreifen. Die Reifen wurden von den Tätern über die Leitplanke in das angrenzende Waldgebiet geworfen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt nun wegen unerlaubtem Umgangs mit Abfällen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/8756-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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