Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Rund 100 Altreifen an Autobahnparkplatz entsorgt/Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

Unbekannte entsorgten in der Zeit zwischen Montag (23.03.) und Donnerstag (26.03.), am Parkplatz "Erlensee", an der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, illegal rund 100 Altreifen. Die Reifen wurden von den Tätern über die Leitplanke in das angrenzende Waldgebiet geworfen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt nun wegen unerlaubtem Umgangs mit Abfällen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/8756-0

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