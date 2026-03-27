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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Frau unsittlich berührt
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einem Übergriff auf eine 24-Jährige am Freitagmorgen (27.3.), ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Mann, gegen 9.30 Uhr, eine junge Frau im Bereich der Bornstraße unvermittelt festgehalten und unsittlich berührt haben. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein sowie schwarze Haare, einen Bart und eine sportliche Statur haben. Zum Tatzeitpunkt soll er Fahrradbekleidung und einen Rucksack getragen haben. Zudem habe er ein E-Bike mitgeführt.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat, insbesondere zur Identität des Unbekannten, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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